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Леганес - Реал Мадрид 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
24 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Леганес
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Мадрид, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Мадрид
Мадрид
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
3ИспаниязщХорхе Саэнс
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
14СербияпзДарко Брашанац
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
13УкраинаврАндрей Лунин
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
35ИспаниязщРауль Асенсио
8УругвайпзФедерико Вальверде
21ИспанияпзБраим Диас
10ХорватияпзЛука Модрич
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
5АнглияпзДжуд Беллингем
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
19.07.2020Испания - Примера38-й турЛеганес2 : 2Реал Мадрид
30.10.2019Испания - Примера11-й турРеал Мадрид5 : 0Леганес
15.04.2019Испания - Примера32-й турЛеганес1 : 1Реал Мадрид
16.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчЛеганес1 : 0Реал Мадрид
09.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 0Леганес
01.09.2018Испания - Примера3-й турРеал Мадрид4 : 1Леганес
28.04.2018Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 1Леганес
21.02.2018Испания - Примера16-й турЛеганес1 : 3Реал Мадрид
24.01.2018Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчРеал Мадрид1 : 2Леганес
18.01.2018Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчЛеганес0 : 1Реал Мадрид
09.11.2024Испания — Примера13-й турЛеганес1 : 0
02.11.2024Испания — Примера12-й тур4 : 3Леганес
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 2Леганес
27.10.2024Испания — Примера11-й турЛеганес3 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й тур3 : 1Леганес
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турРеал Мадрид1 : 3
26.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Мадрид0 : 4
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид5 : 2
19.10.2024Испания — Примера10-й тур1 : 2Реал Мадрид
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Леганес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Атлетико М1429
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Жирона1421
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1321
7 Мальорка1421
8 Атлетик Б1320
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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