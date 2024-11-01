Леганес - Реал Мадрид 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
24 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Мадрид, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|13
|вр
|Андрей Лунин
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|пз
|Лука Модрич
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 0
|15.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 1
|28.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|21.02.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 3
|24.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|18.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Примеры: «Леганес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Жирона
|14
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|13
|21
|7
|Мальорка
|14
|21
|8
|Атлетик Б
|13
|20
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9