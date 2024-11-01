Атлетик Б - Реал Сосьедад 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
24 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Сосьедад, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|21.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Жирона
|14
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|13
|21
|7
|Мальорка
|14
|21
|8
|Атлетик Б
|13
|20
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9