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Атлетик Б - Реал Сосьедад 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
24 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Атлетик Б
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Сосьедад, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
16ИспанияпзИньиго Руис
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
13.01.2024Испания - Примера20-й турАтлетик Б2 : 1Реал Сосьедад
30.09.2023Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0Атлетик Б
15.04.2023Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
20.02.2022Испания - Примера25-й турАтлетик Б4 : 0Реал Сосьедад
31.10.2021Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
07.04.2021Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
03.04.2021Кубок ИспанииФиналАтлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
31.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
09.02.2020Испания - Примера23-й турРеал Сосьедад2 : 1Атлетик Б
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 1Атлетик Б
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 2Атлетик Б
03.11.2024Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 1
28.10.2024Испания — Примера11-й тур0 : 0Атлетик Б
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турАтлетик Б1 : 0
21.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Реал Сосьедад
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 1Реал Сосьедад
03.11.2024Испания — Примера12-й тур0 : 2Реал Сосьедад
27.10.2024Испания — Примера11-й турРеал Сосьедад0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Атлетико М1429
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Жирона1421
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1321
7 Мальорка1421
8 Атлетик Б1320
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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