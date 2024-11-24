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Лилль - Ренн 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лилль
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
30ФранцияврЛюка Шевалье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
20НидерландыпзМитчел Баккер
21ФранцияпзБенжамен Андре
8АнглияпзАнхель Гомес
32ФранцияпзАйюб Буадди
23КосовонпЭдон Жегрова
19БельгиянпМатиас Фернандес
9КанаданпДжонатан Дэвид
30ФранцияврСтив Манданда
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
4КамерунзщКристофер Ву
36ГаназщАлиду Сейду
33НидерландызщХанс Хатебур
8ФранцияпзБатист Сантамария
28ФинляндияпзГлен Камара
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
27Португалиянп Жота
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
История личных встреч
10.03.2024Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 2Ренн
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2Лилль
04.02.2023Франция - Лига 122-й турРенн1 : 3Лилль
06.11.2022Франция - Лига 114-й турЛилль1 : 1Ренн
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛилль2 : 2Ренн
01.12.2021Франция - Лига 116-й турРенн1 : 2Лилль
24.01.2021Франция - Лига 121-й турРенн0 : 1Лилль
22.08.2020Франция - Лига 11-й турЛилль1 : 1Ренн
04.02.2020Франция - Лига 123-й турЛилль1 : 0Ренн
22.09.2019Франция - Лига 16-й турРенн1 : 1Лилль
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 2Лилль
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛилль1 : 1
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1
26.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 2Лилль
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 3Лилль
10.11.2024Франция — Лига 111-й турРенн0 : 2
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур4 : 0Ренн
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0
19.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Ренн
05.10.2024Франция — Лига 17-й турРенн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1217
9 Осер1116
10 Тулуза1215
11 Страсбург1113
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Ренн1111
15 Нант1110
16
Стыковая зона
Анже1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье127

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