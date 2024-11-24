Лилль - Ренн 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|20
|пз
|Митчел Баккер
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|32
|пз
|Айюб Буадди
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Глен Камара
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|27
|нп
|Жота
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|12
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Ренн
|11
|11
|15
|Нант
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Анже
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7