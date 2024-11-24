Нант - Гавр 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Альбан Лафон
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|3
|зщ
|Николя Козза
|17
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Дидье Дигар
История личных встреч
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|12
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Ренн
|11
|11
|15
|Нант
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Анже
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7