02:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 24 ноября
Свернуть список

Нант - Гавр 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
24 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Нант
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Гавр, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Гавр
Гавр
1ФранцияврАльбан Лафон
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
3ФранциязщНиколя Козза
17Кот-д'ИвуарпзЖан-Филипп Гбамен
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
32ФранциязщТимоте Пембеле
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
8МароккозщЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
5МароккопзУссама Таргаллин
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1Нант
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0Гавр
03.05.2009Франция - Лига 134-й турНант1 : 2Гавр
29.11.2008Франция - Лига 116-й турГавр0 : 2Нант
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур3 : 2Нант
03.11.2024Франция — Лига 110-й турНант1 : 2
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур3 : 1Нант
20.10.2024Франция — Лига 18-й турНант1 : 1
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Нант
10.11.2024Франция — Лига 111-й турГавр0 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
25.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 0Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1217
9 Осер1116
10 Тулуза1215
11 Страсбург1113
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Ренн1111
15 Нант1110
16
Стыковая зона
Анже1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close