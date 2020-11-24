Дженоа - Кальяри 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
24 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|11
|пз
|Гастон Перейро
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Давиде Никола
История личных встреч
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8