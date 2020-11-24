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Дженоа - Кальяри 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
24 Ноября 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Дженоа
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кальяри, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Кальяри
Кальяри
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
14ИталиязщАлессандро Вольякко
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
11УругвайпзГастон Перейро
19ИталиянпАндреа Пинамонти
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
19ИталияпзНадир Цортеа
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
29.04.2024Италия - Серия А34-й турДженоа3 : 0Кальяри
05.11.2023Италия - Серия А11-й турКальяри2 : 1Дженоа
01.03.2023Италия - Серия BСерия В. 27-й турКальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022Италия - Серия BСерия В. 8-й турДженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022Италия - Серия А34-й турДженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021Италия - Серия А3-й турКальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021Италия - Серия А38-й турКальяри0 : 1Дженоа
24.01.2021Италия - Серия А19-й турДженоа1 : 0Кальяри
09.02.2020Италия - Серия А23-й турДженоа1 : 0Кальяри
20.09.2019Италия - Серия А4-й турКальяри3 : 1Дженоа
07.11.2024Италия — Серия А12-й турДженоа1 : 1
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 1Дженоа
31.10.2024Италия — Серия А10-й турДженоа0 : 1
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур3 : 0Дженоа
19.10.2024Италия — Серия А8-й турДженоа2 : 2
09.11.2024Италия — Серия А12-й турКальяри3 : 3
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур2 : 1Кальяри
29.10.2024Италия — Серия А10-й турКальяри0 : 2
25.10.2024Италия — Серия А9-й тур2 : 0Кальяри
20.10.2024Италия — Серия А8-й турКальяри3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1328
2
Лига чемпионов
Наполи1226
3
Лига чемпионов
Аталанта1225
4
Лига чемпионов
Ювентус1325
5
Лига Европы
Фиорентина1225
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1312
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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