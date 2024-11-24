Наполи - Рома 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
24 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|18
|нп
|Матиас Соуле
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Иван Юрич
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Серии A: «Наполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|12
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|12
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|11
|18
|9
|Удинезе
|12
|16
|10
|Эмполи
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Рома
|12
|13
|13
|Парма
|12
|12
|14
|Верона
|13
|12
|15
|Комо
|12
|10
|16
|Кальяри
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Монца
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|12
|8