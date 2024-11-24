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Наполи - Рома 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
24 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Наполи
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Рома, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
15ГерманиязщМатс Хуммельс
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
18АргентинанпМатиас Соуле
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ХорватияИван Юрич
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2Рома
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
21.03.2021Италия - Серия А28-й турРома0 : 2Наполи
29.11.2020Италия - Серия А9-й турНаполи4 : 0Рома
05.07.2020Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Рома
02.11.2019Италия - Серия А11-й турРома2 : 1Наполи
10.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Наполи
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3
29.10.2024Италия — Серия А10-й тур0 : 2Наполи
26.10.2024Италия — Серия А9-й турНаполи1 : 0
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Наполи
10.11.2024Италия — Серия А12-й турРома2 : 3
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 1Рома
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур3 : 2Рома
31.10.2024Италия — Серия А10-й турРома1 : 0
27.10.2024Италия — Серия А9-й тур5 : 1Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Серии A: «Наполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1328
2
Лига чемпионов
Наполи1226
3
Лига чемпионов
Аталанта1225
4
Лига чемпионов
Ювентус1325
5
Лига Европы
Фиорентина1225
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио1225
7 Милан1219
8 Болонья1118
9 Удинезе1216
10 Эмполи1215
11 Торино1214
12 Рома1213
13 Парма1212
14 Верона1312
15 Комо1210
16 Кальяри1210
17 Дженоа1210
18
Зона вылета
Лечче129
19
Зона вылета
Монца128
20
Зона вылета
Венеция128

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