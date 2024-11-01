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Хольштайн - Майнц 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
24 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хольштайн
Майнц

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Майнц, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Майнц
Майнц
1 Германия вр Тимон Вайнер
6 Сербия зщ Марко Ивезич
4 Германия зщ Патрик Эррас
14 Германия зщ Макс Гешвилль
17 Германия зщ Тимо Беккер
27 Польша зщ Тимотеуш Пухач
10 Германия пз Льюис Холтби
22 Германия пз Николай Ремберг
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
19 Германия нп Фил Харрес
7 Германия нп Стивен Скрыбски
27 Германия вр Робин Центнер
31 Германия зщ Доминик Кор
3 Германия зщ Моритц Йенц
5 Германия зщ Максим Лайч
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
24.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Майнц3 : 2 ДВХольштайн
21.12.2011 Кубок Германии 1/8 финала Хольштайн2 : 0Майнц
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 1Хольштайн
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 0
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Хольштайн
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 1Хольштайн
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Хольштайн0 : 2
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц3 : 1
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 0Майнц
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 4
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1129
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1121
4
Лига чемпионов
Байер1120
5
Лига Европы
Боруссия Д1119
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1117
7 Штутгарт1116
8 Унион1116
9 Вольфсбург1115
10 Вердер1115
11 Боруссия М1014
12 Майнц1013
13 Хоффенхайм1112
14 Аугсбург1112
15 Хайденхайм1110
16
Стыковая зона
Санкт-Паули108
17
Зона вылета
Хольштайн105
18
Зона вылета
Бохум112

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