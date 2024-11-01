Хольштайн - Майнц 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
24 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Майнц, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|10
|пз
|Льюис Холтби
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|19
|нп
|Фил Харрес
|7
|нп
|Стивен Скрыбски
|27
|вр
|Робин Центнер
|31
|зщ
|Доминик Кор
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|21.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|19
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|11
|17
|7
|Штутгарт
|11
|16
|8
|Унион
|11
|16
|9
|Вольфсбург
|11
|15
|10
|Вердер
|11
|15
|11
|Боруссия М
|10
|14
|12
|Майнц
|10
|13
|13
|Хоффенхайм
|11
|12
|14
|Аугсбург
|11
|12
|15
|Хайденхайм
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|11
|2