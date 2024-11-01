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Аякс - ПЕК Зволле 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
24 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Аякс
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
22НидерландыврРемко Пасвер
2НидерландызщДевайн Ренш
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
18НидерландыпзДави Классен
6АнглияпзДжордан Хендерсон
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
25НидерландынпВаут Вегорст
10АнглиянпЧуба Акпом
1НидерландыврЯспер Схенделар
2КюрасаозщШерел Флоранус
3НидерландызщОливье Артссен
4ИрландиязщАнсельмо Макнулти
33НидерландызщDamian van der Haar
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
34НидерландыпзNick Fichtinger
7ДанияпзЮнес Намли
35Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
11БельгиянпДилан Мбайо
9НидерландынпДилан Венте
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турПЕК Зволле1 : 3Аякс
17.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс2 : 2ПЕК Зволле
30.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс3 : 0ПЕК Зволле
11.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПЕК Зволле0 : 2Аякс
14.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турПЕК Зволле0 : 2Аякс
12.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАякс4 : 0ПЕК Зволле
01.11.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турПЕК Зволле2 : 4Аякс
13.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турАякс2 : 1ПЕК Зволле
08.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПЕК Зволле1 : 4Аякс
18.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турПЕК Зволле0 : 1Аякс
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 2Аякс
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАякс5 : 0
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс3 : 2
30.10.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Аякс
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турАякс1 : 0
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турПЕК Зволле3 : 1
03.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур2 : 2ПЕК Зволле
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд4 : 3 ДВПЕК Зволле
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур6 : 0ПЕК Зволле
20.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й турПЕК Зволле1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1128
4
Квалификация Лиги Европы
Аякс1126
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
9 НЕК Неймеген1216
10 Виллем II1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1314
13 Хераклес1313
14 Гронинген1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити136
18
Зона вылета
Валвейк135

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