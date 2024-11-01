Аякс - ПЕК Зволле 24 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
24 Ноября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
ПЕК Зволле
Зволле
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|20
|нп
|Бертран Траоре
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|10
|нп
|Чуба Акпом
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|7
|пз
|Юнес Намли
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Йонни Янсен
История личных встреч
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 4
|13.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 4
|18.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|5 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|11
|26
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
|9
|НЕК Неймеген
|12
|16
|10
|Виллем II
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|13
|14
|13
|Хераклес
|13
|13
|14
|Гронинген
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|13
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|13
|5