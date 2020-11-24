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Нафтан - Арсенал 24 Ноября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
24 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Нафтан
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Арсенал, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Арсенал0 : 3Нафтан
30.10.2021 Беларусь - Первая лига 29-й тур Арсенал0 : 0Нафтан
14.08.2021 Беларусь - Первая лига 18-й тур Нафтан0 : 1Арсенал
22.05.2021 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал2 : 0Нафтан
21.10.2020 Беларусь - Первая лига 20-й тур Нафтан2 : 1Арсенал
31.05.2020 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал4 : 2Нафтан
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 0Нафтан
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Нафтан0 : 0
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 3 : 0Нафтан
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Нафтан0 : 4
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 2
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Арсенал0 : 0
03.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 0Арсенал
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 0Арсенал
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Арсенал
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2764
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2962
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2856
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 Слуцк2939
8 Ислочь2938
9 БАТЭ2837
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2829
13 Минск2928
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2915
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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