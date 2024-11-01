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Сан-Паулу - Атлетико Минейро 24 Ноября прямая трансляция

24 Ноября 2024 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Атлетико Минейро, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
История личных встреч
12.07.2024 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро2 : 1Сан-Паулу
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Атлетико Минейро2 : 1Сан-Паулу
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Сан-Паулу0 : 2Атлетико Минейро
02.11.2022 Бразилия - Серия А 35-й тур Сан-Паулу2 : 2Атлетико Минейро
11.07.2022 Бразилия - Серия А 16-й тур Атлетико Минейро0 : 0Сан-Паулу
26.09.2021 Бразилия - Серия А 22-й тур Сан-Паулу0 : 0Атлетико Минейро
13.06.2021 Бразилия - Серия А 3-й тур Атлетико Минейро1 : 0Сан-Паулу
17.12.2020 Бразилия - Серия А 26-й тур Сан-Паулу3 : 0Атлетико Минейро
04.09.2020 Бразилия - Серия А 7-й тур Атлетико Минейро3 : 0Сан-Паулу
27.10.2019 Бразилия - Серия А 28-й тур Сан-Паулу2 : 0Атлетико Минейро
20.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 1Сан-Паулу
10.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Сан-Паулу2 : 1
06.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур 0 : 3Сан-Паулу
27.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур 1 : 1Сан-Паулу
17.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Сан-Паулу3 : 0
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 0
17.11.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур 1 : 0Атлетико Минейро
14.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур 0 : 0Атлетико Минейро
07.11.2024 Бразилия - Серия А 32-й тур 1 : 0Атлетико Минейро
30.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Атлетико Минейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого3469
2 Палмейрас3467
3 Форталеза3464
4 Фламенго3462
5 Интернасьонал3462
6 Сан-Паулу3458
7 Крузейро3447
8 Баия3446
9 Коринтианс3444
10 Васко да Гама3443
11 Атлетико Минейро3443
12 Витория3441
13 Гремио3440
14 Атлетико Паранаэнсе3440
15 Флуминенсе3438
16 Жувентуде3438
17
Зона вылета
Крисиума3437
18
Зона вылета
Ред Булл Брагантино3437
19
Зона вылета
Куяба3429
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе3426

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