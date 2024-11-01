Сан-Паулу - Атлетико Минейро 24 Ноября прямая трансляция
24 Ноября 2024 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Атлетико Минейро, которое состоится 24 Ноября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
История личных встреч
|12.07.2024
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|02.11.2022
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|11.07.2022
|Бразилия - Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Бразилия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|13.06.2021
|Бразилия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.12.2020
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|04.09.2020
|Бразилия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.10.2019
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|20.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 3
|27.10.2024
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|17.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|14.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|34
|69
|2
|Палмейрас
|34
|67
|3
|Форталеза
|34
|64
|4
|Фламенго
|34
|62
|5
|Интернасьонал
|34
|62
|6
|Сан-Паулу
|34
|58
|7
|Крузейро
|34
|47
|8
|Баия
|34
|46
|9
|Коринтианс
|34
|44
|10
|Васко да Гама
|34
|43
|11
|Атлетико Минейро
|34
|43
|12
|Витория
|34
|41
|13
|Гремио
|34
|40
|14
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|40
|15
|Флуминенсе
|34
|38
|16
|Жувентуде
|34
|38
| 17
Зона вылета
|Крисиума
|34
|37
| 18
Зона вылета
|Ред Булл Брагантино
|34
|37
| 19
Зона вылета
|Куяба
|34
|29
| 20
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|34
|26