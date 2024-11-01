Трабзонспор - Адана Демирспор 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
25 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Адана Демирспор, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Адана Демирспор
Адана
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|4 : 1
|12.09.2022
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|3 : 2
|23.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 4
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|12
|34
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|12
|29
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|13
|22
|5
|Гёзтепе
|12
|21
|6
|Бешикташ
|12
|21
|7
|Сивасспор
|13
|18
|8
|Истанбул Башакшехир
|12
|16
|9
|Ризеспор
|12
|16
|10
|Газиантеп
|12
|15
|11
|Коньяспор
|13
|15
|12
|Касымпаша
|13
|15
|13
|Антальяспор
|12
|14
|14
|Трабзонспор
|11
|12
|15
|Кайсериспор
|12
|12
| 16
Зона вылета
|Аланьяспор
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|12
|7
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|11
|2