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Трабзонспор - Адана Демирспор 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
25 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Трабзонспор
Адана Демирспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Адана Демирспор, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Адана Демирспор
Адана
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор1 : 0Адана Демирспор
06.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Адана Демирспор1 : 0Трабзонспор
12.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор4 : 1Адана Демирспор
12.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Адана Демирспор3 : 2Трабзонспор
23.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Адана Демирспор1 : 3Трабзонспор
04.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 0Адана Демирспор
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 3 : 1Трабзонспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Трабзонспор2 : 3
26.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 1Трабзонспор
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Трабзонспор
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Адана Демирспор0 : 1
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Адана Демирспор
25.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Адана Демирспор2 : 4
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Адана Демирспор1 : 3
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 1Адана Демирспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1234
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1229
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1326
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1322
5 Гёзтепе1221
6 Бешикташ1221
7 Сивасспор1318
8 Истанбул Башакшехир1216
9 Ризеспор1216
10 Газиантеп1215
11 Коньяспор1315
12 Касымпаша1315
13 Антальяспор1214
14 Трабзонспор1112
15 Кайсериспор1212
16
Зона вылета
Аланьяспор1211
17
Зона вылета
Бодрум1311
18
Зона вылета
Хатайспор127
19
Зона вылета
Адана Демирспор112

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