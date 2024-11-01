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Янг Бойз - Аталанта 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Янг Бойз
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Аталанта, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Аталанта
Бергамо, Италия
26ШвейцарияврДавид фон Бальмос
13ГвинеязщМохамед Али
27ШвейцариязщЛевен Блюм
3ФранциязщЖауэн Аджам
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
39ШвейцарияпзДариан Малес
20СенегалпзШейх Ньясс
21ФранцияпзАлан Виржиньюс
7ШвейцариянпФилип Угринич
15ДР КонгонпМешак Элиа
9ШвейцариянпСедрик Иттен
29ИталияврМарко Карнезекки
15НидерландызщМартен де Рон
2ИталиязщРафаэл Толой
4ШвециязщИсак Хин
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
16ИталиязщРауль Белланова
22ИталиязщМаттео Руджери
24СербияпзЛазар Самарджич
11НигерияпзАдемола Лукман
8ХорватияпзМарио Пашалич
32ИталиянпМатео Ретеги
Главные тренеры
ШвейцарияЖоэль Маньин (и.о.)
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
23.11.2021Лига чемпионовГруппа F. 5-й турЯнг Бойз3 : 3Аталанта
29.09.2021Лига чемпионовГруппа F. 2-й турАталанта1 : 0Янг Бойз
23.11.2024Швейцария — Суперлига15-й тур1 : 1Янг Бойз
10.11.2024Швейцария — Суперлига14-й турЯнг Бойз2 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 1Янг Бойз
02.11.2024Швейцария — Суперлига13-й тур0 : 0Янг Бойз
30.10.2024Швейцария — Суперлига12-й турЯнг Бойз3 : 2
23.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 3Аталанта
10.11.2024Италия — Серия А12-й турАталанта2 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 2Аталанта
03.11.2024Италия — Серия А11-й тур0 : 3Аталанта
30.10.2024Италия — Серия А10-й турАталанта2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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