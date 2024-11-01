Янг Бойз - Аталанта 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Аталанта, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Аталанта
Бергамо, Италия
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|13
|зщ
|Мохамед Али
|27
|зщ
|Левен Блюм
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|39
|пз
|Дариан Малес
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|21
|пз
|Алан Виржиньюс
|7
|нп
|Филип Угринич
|15
|нп
|Мешак Элиа
|9
|нп
|Седрик Иттен
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Адемола Лукман
|8
|пз
|Марио Пашалич
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Жоэль Маньин (и.о.)
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|23.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|3 : 3
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|14-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|12-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0