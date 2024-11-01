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Манчестер Сити - Фейеноорд 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Манчестер Сити
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фейеноорд, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
31Бразилиявр Эдерсон
5АнглиязщДжон Стоунз
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
2АнглиязщКайл Уокер
6НидерландызщНатан Аке
26Бразилиязщ Савио
27ПортугалияпзМатеус Нунес
82АнглияпзРико Льюис
17БельгияпзКевин Де Брёйне
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
22ГерманияврТимон Велленройтер
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
2НидерландыпзБарт Ниувкоп
4Южная КореяпзХван Ин Бём
6АлжирпзРамиз Зерруки
27НидерландыпзАнтони Миламбо
19АргентинанпХулиан Карранса
14БразилиянпИгор Пайшао
17ХорватиянпЛука Иванушец
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
21.11.2017Лига чемпионовГруппа F. 5-й турМанчестер Сити1 : 0Фейеноорд
13.09.2017Лига чемпионовГруппа F. 1-й турФейеноорд0 : 4Манчестер Сити
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турМанчестер Сити0 : 4
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 1Манчестер Сити
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Манчестер Сити
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур2 : 1Манчестер Сити
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 1Манчестер Сити
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турФейеноорд3 : 0
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 4Фейеноорд
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турФейеноорд1 : 3
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турФейеноорд3 : 2
30.10.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турФейеноорд0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

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