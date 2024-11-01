Манчестер Сити - Фейеноорд 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Фейеноорд, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|6
|зщ
|Натан Аке
|26
|зщ
|Савио
|27
|пз
|Матеус Нунес
|82
|пз
|Рико Льюис
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Антони Миламбо
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|14
|нп
|Игор Пайшао
|17
|нп
|Лука Иванушец
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|21.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 0
|13.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 4
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0