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Тюмень - Краснодар 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
Тюмень
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Краснодар, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 2Тюмень
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Тюмень0 : 1
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Тюмень1 : 4
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 0Тюмень
29.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Тюмень3 : 0
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Краснодар
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар4 : 0
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар4 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Тюмень» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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