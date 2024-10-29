Тюмень - Краснодар 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Краснодар, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 4
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Тюмень» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.