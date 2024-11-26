Шинник - Акрон 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Акрон, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|08.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|22.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Шинник» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.