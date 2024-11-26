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Шинник - Акрон 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур
Шинник
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Акрон, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Lower Bracket Quarter Finals R1. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0Акрон
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон3 : 1Шинник
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Акрон3 : 0Шинник
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Акрон0 : 0Шинник
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник1 : 0Акрон
24.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Акрон2 : 3Шинник
15.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Шинник1 : 3Акрон
08.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Акрон2 : 1Шинник
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник0 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Шинник0 : 2
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 1Шинник
30.10.2024 Fonbet Кубок России 1/8 финала Шинник0 : 0 4 : 2
22.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Акрон
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 4 : 0Акрон
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Акрон
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Шинник» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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