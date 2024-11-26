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ЦСКА - Рубин 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
ЦСКА
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Рубин1 : 1ЦСКА
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА2 : 2Рубин
21.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 0ЦСКА
19.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА0 : 2Рубин
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур ЦСКА6 : 1Рубин
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Рубин
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Рубин1 : 0ЦСКА
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур ЦСКА1 : 2Рубин
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА1 : 2
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2ЦСКА
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА0 : 2
22.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин3 : 0
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Рубин1 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 1Рубин
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Рубин0 : 0ЦСКА
02.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.

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