ЦСКА - Рубин 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Рубин, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Марко Николич
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|6 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|22.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.