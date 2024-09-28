Парла Эскуэла - Валенсия 26 Ноября прямая трансляция
26 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парла Эскуэла - Валенсия, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парла Эскуэла
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0