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Уотфорд - Бристоль Сити 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Уотфорд
Бристоль Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
20.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБристоль Сити1 : 1Уотфорд
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд1 : 4Бристоль Сити
15.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турУотфорд2 : 0Бристоль Сити
12.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турУотфорд6 : 0Бристоль Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБристоль Сити0 : 0Уотфорд
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаУотфорд3 : 0Бристоль Сити
22.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундУотфорд2 : 3Бристоль Сити
14.01.2014Кубок Англии1/32 финалаУотфорд2 : 0Бристоль Сити
04.01.2014Кубок Англии1/32 финалаБристоль Сити1 : 1Уотфорд
22.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 2Уотфорд
08.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турУотфорд1 : 0
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Уотфорд
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур2 : 6Уотфорд
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турУотфорд1 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турБристоль Сити0 : 1
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур0 : 2Бристоль Сити
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турБристоль Сити1 : 2
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 3Бристоль Сити
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турБристоль Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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