Уотфорд - Бристоль Сити 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
|20.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|6 : 0
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|14.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|04.01.2014
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|22.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|2 : 6
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|0 : 2
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|16
|32
| 2
Повышение
|Сандерленд
|16
|32
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|16
|32
| 4
Плей-офф
|Бёрнли
|16
|30
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|16
|27
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|16
|26
|7
|Уотфорд
|16
|26
|8
|Миллуолл
|16
|24
|9
|Блэкберн Роверс
|15
|22
|10
|Бристоль Сити
|16
|22
|11
|Дерби Каунти
|16
|20
|12
|Сток Сити
|16
|20
|13
|Норвич Сити
|16
|19
|14
|Суонси Сити
|16
|19
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|16
|19
|16
|Лутон Таун
|16
|18
|17
|Ковентри Сити
|16
|17
|18
|Оксфорд Юнайтед
|16
|17
|19
|Плимут Аргайл
|16
|17
|20
|Престон Норт Энд
|16
|16
|21
|Кардифф Сити
|16
|16
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|16
|15
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|15
|12
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|11