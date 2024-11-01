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Сток Сити - Престон Норт Энд 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Сток Сити
Престон Норт Энд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2Сток Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити0 : 1Престон Норт Энд
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд0 : 2Сток Сити
03.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити1 : 2Престон Норт Энд
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд1 : 1Сток Сити
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити0 : 0Престон Норт Энд
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Престон Норт Энд0 : 1Сток Сити
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Сток Сити0 : 2Престон Норт Энд
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Престон Норт Энд3 : 1Сток Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Сток Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сток Сити1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 0 : 2Сток Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Сток Сити2 : 1
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 3 : 2Сток Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Престон Норт Энд1 : 3
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Престон Норт Энд0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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