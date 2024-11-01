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Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
26 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Халл Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити4 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Халл Сити
01.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Халл Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Халл Сити
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Халл Сити0 : 1Шеффилд Уэнсдей
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Халл Сити
28.05.2016 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Халл Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 0Халл Сити
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Халл Сити1 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Халл Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Халл Сити1 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 1Халл Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 6
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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