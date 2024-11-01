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Шаньдун Тайшань - Джохор Дарул Тазим 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Шаньдун Тайшань
Джохор Дарул Тазим

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шаньдун Тайшань - Джохор Дарул Тазим, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шаньдун Тайшань
Цзинань, Китай
Джохор Дарул Тазим
Джохор-Бару, Малайзия
История личных встреч
24.04.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа E. 4-й тур Джохор Дарул Тазим0 : 1Шаньдун Тайшань
09.04.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа E. 3-й тур Шаньдун Тайшань2 : 1Джохор Дарул Тазим
06.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 4 : 2Шаньдун Тайшань
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур Шаньдун Тайшань2 : 1
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур 3 : 3Шаньдун Тайшань
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шаньдун Тайшань2 : 2
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур Шаньдун Тайшань4 : 1
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Джохор Дарул Тазим3 : 0
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 3 : 1Джохор Дарул Тазим
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Джохор Дарул Тазим3 : 0
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 2 : 2Джохор Дарул Тазим
12.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа I. 6-й тур Джохор Дарул Тазим4 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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