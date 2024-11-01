00:57 ()
Свернуть список

Аль-Садд - Аль-Хиляль 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Аль-Садд
Аль-Хиляль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Садд - Аль-Хиляль, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Садд
Доха, Катар
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
ИспанияФеликс Санчес
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
22.10.2019Лига чемпионов АФК - 20191/2 финала. 2-й матчАль-Хиляль2 : 4Аль-Садд
01.10.2019Лига чемпионов АФК - 20191/2 финала. 1-й матчАль-Садд1 : 4Аль-Хиляль
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур1 : 1Аль-Садд
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Садд1 : 0
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Садд2 : 0
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур1 : 1Аль-Садд
04.12.2023Лига чемпионов АФК - 2024Группа B. 6-й турАль-Садд2 : 2
23.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига11-й тур3 : 2Аль-Хиляль
08.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига10-й турАль-Хиляль3 : 1
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турАль-Хиляль3 : 0
01.11.2024Саудовская Аравия — Про-Лига9-й тур1 : 1Аль-Хиляль
26.10.2024Саудовская Аравия — Про-Лига8-й турАль-Хиляль2 : 0
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close