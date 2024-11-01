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Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Бурирам Юнайтед
Кавасаки Фронтале

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бурирам Юнайтед - Кавасаки Фронтале, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бурирам Юнайтед
Бурирам, Таиланд
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
История личных встреч
06.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 5 : 0Бурирам Юнайтед
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Бурирам Юнайтед1 : 0
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 1 : 2Бурирам Юнайтед
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Бурирам Юнайтед0 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа H. 6-й тур Бурирам Юнайтед2 : 3
22.11.2024 Япония — Джей-лига 28-й тур 1 : 1Кавасаки Фронтале
09.11.2024 Япония — Джей-лига 36-й тур 1 : 1Кавасаки Фронтале
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Кавасаки Фронтале3 : 1
01.11.2024 Япония — Джей-лига 35-й тур Кавасаки Фронтале1 : 3
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 2 : 0Кавасаки Фронтале
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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