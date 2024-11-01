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Аль-Шорта - Аль-Васл 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур
Аль-Шорта
Аль-Васл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Шорта - Аль-Васл, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
История личных встреч
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й тур5 : 1Аль-Шорта
21.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й турАль-Шорта0 : 0
01.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й тур5 : 0Аль-Шорта
16.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й турАль-Шорта1 : 1
09.08.2023Клубный кубок арабских чемпионов1/2 финалаАль-Шорта0 : 1
04.11.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 4-й турАль-Васл1 : 1
22.10.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 3-й тур1 : 2Аль-Васл
30.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 2-й турАль-Васл0 : 2
17.09.2024Элитная Лига Чемпионов АФКЗапад. 1-й тур0 : 1Аль-Васл
21.05.2019Лига чемпионов АФК - 2019Группа A. 6-й турАль-Васл1 : 5
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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