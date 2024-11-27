Штурм - Жирона 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
27 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Жирона, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Жирона
Жирона, Испания
|1
|вр
|Кьелл Схерпен
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|21
|пз
|Точи Чуквуани
|20
|нп
|Сиди Ятта
|18
|нп
|Мика Биерет
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Боян Миовски
|8
|нп
|Виктор Цыганков
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Анхель Мичел
История личных встреч
|23.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|14-й тур
|7 : 0
|09.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0