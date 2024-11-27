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Штурм - Жирона 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
27 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Штурм
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Жирона, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Жирона
Жирона, Испания
1НидерландыврКьелл Схерпен
24БельгиязщДимитри Лавале
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
10ГрузияпзОтар Китеишвили
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
21ДанияпзТочи Чуквуани
20НорвегиянпСиди Ятта
18ДаниянпМика Биерет
15ДаниянпВильям Бёвинг
13АргентинаврПауло Гассанига
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
4ИспаниязщАрнау Мартинес
14ИспанияпзОриоль Ромеу
6НидерландыпзДонни ван де Бек
20ИспаниянпБрайан Хиль
19Северная МакедониянпБоян Миовски
8УкраинанпВиктор Цыганков
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
23.11.2024Австрия — Бундеслига14-й турШтурм7 : 0
09.11.2024Австрия — Бундеслига13-й тур1 : 2Штурм
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Штурм
02.11.2024Австрия — Бундеслига12-й турШтурм1 : 1
30.10.2024Кубок Австрии1/8 финалаШтурм2 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й турЖирона4 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Жирона
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Жирона
02.11.2024Испания — Примера12-й турЖирона4 : 3
30.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 4Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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