ПСВ Эйндховен - Шахтёр 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Шахтёр, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Шахтёр
Украина
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Маттео Дамс
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|7
|нп
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|14
|нп
|Рикардо Пепи
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|21
|пз
|Артём Бондаренко
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|10
|пз
|Георгий Судаков
|11
|нп
|Александр Зубков
|14
|нп
|Даниил Сикан
|37
|нп
|Кевин
Главные тренеры
|Петер Бош
|Марино Пушич
История личных встреч
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|6 : 0
|23.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|6 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0