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ПСВ Эйндховен - Шахтёр 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария);
ПСВ Эйндховен
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Шахтёр, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Шахтёр
Украина
1АргентинаврВальтер Бенитес
2НидерландызщРик Карсдорп
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
32БельгиязщМаттео Дамс
17БразилиязщМауро Жуниор
20НидерландыпзГус Тиль
34МароккопзИсмаэль Сайбари
7СШАнпМалик Тилльман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
14СШАнпРикардо Пепи
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
21УкраинапзАртём Бондаренко
8УкраинапзДмитрий Крыськив
10УкраинапзГеоргий Судаков
11УкраинанпАлександр Зубков
14УкраинанпДаниил Сикан
37Бразилиянп Кевин
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыМарино Пушич
История личных встреч
23.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турПСВ Эйндховен5 : 0
09.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСВ Эйндховен4 : 0
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 2ПСВ Эйндховен
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турПСВ Эйндховен6 : 0
23.11.2024Украина — Премьер-лига14-й турШахтёр6 : 0
10.11.2024Украина — Премьер-лига13-й турШахтёр3 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турШахтёр2 : 1
02.11.2024Украина — Премьер-лига12-й турШахтёр2 : 1
30.10.2024Кубок Украины1/8 финалаШахтёр1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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