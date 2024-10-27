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Динамо З - Боруссия Д 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Динамо З
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Боруссия Д, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1ХорватияврДаниэль Загорац
22Северная МакедониязщСтефан Ристовски
28МартиниказщКевин Теофиль-Катерин
4ИспаниязщРауль Торренте
3ЯпониязщТакуя Огивара
77ХорватияпзДарио Шпикич
10ХорватияпзМартин Батурина
5Северная МакедонияпзАриян Адеми
30ХорватияпзМарко Рог
20ХорватиянпМарко Пьяца
17ХорватиянпСандро Куленович
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
13ГерманияпзПаскаль Грос
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
Главные тренеры
ХорватияНенад Бьелица
ТурцияНури Шахин
История личных встреч
23.11.2024Хорватия — Первая лига14-й турДинамо З0 : 0
09.11.2024Хорватия — Первая лига13-й тур2 : 2Динамо З
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 4Динамо З
01.11.2024Хорватия — Первая лига12-й тур0 : 4Динамо З
27.10.2024Хорватия — Первая лига11-й турДинамо З2 : 4
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д4 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Боруссия Д
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала1 : 0 ДВБоруссия Д
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Динамо» (Загреб) — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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