03:11 ()
Свернуть список

Урал - Химки 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Урал
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияЕвгений Геннадьевич Аверьянов
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
27.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турХимки0 : 3Урал
07.10.2022МИР Российская Премьер-лига12-й турУрал2 : 1Химки
19.03.2022Россия - Премьер-Лига22-й турУрал0 : 1Химки
31.10.2021Россия - Премьер-Лига13-й турХимки0 : 0Урал
02.05.2021Россия - Премьер-Лига28-й турХимки1 : 0Урал
12.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турУрал3 : 1Химки
19.07.2020Кубок России1/2 финалаУрал1 : 3Химки
17.02.2020Кубок ФНЛГруппа B. 2-й турУрал0 : 0Химки
12.02.2019Кубок ФНЛГруппа C. 2-й турУрал2 : 1Химки
15.04.2013ФНЛ - Первый дивизион28-й турХимки0 : 0Урал
23.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й тур0 : 1Урал
16.11.2024Россия — Мелбет Первая лига19-й турУрал4 : 3
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур0 : 2Урал
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяУрал1 : 3
04.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турУрал0 : 0
23.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й турХимки2 : 2
09.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й тур3 : 1Химки
03.11.2024МИР Российская Премьер-лига14-й тур1 : 1Химки
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турХимки3 : 4
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й тур2 : 0Химки
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 27.11
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 28.11
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
27.11
Сочи
Динамо Мх
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close