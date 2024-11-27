Урал - Химки 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|07.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|0 : 1
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|4 : 3
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|04.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|27.11
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|28.11
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|27.11
| Сочи
Динамо Мх
|27.11