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Истанбул Башакшехир - Петрокуб 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
27 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Истанбул Башакшехир
Петрокуб

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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Петрокуб, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 0Истанбул Башакшехир
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Истанбул Башакшехир0 : 0
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 2Истанбул Башакшехир
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 3 : 2Истанбул Башакшехир
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Истанбул Башакшехир1 : 1
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Петрокуб0 : 3
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 0Петрокуб
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Петрокуб1 : 4
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Петрокуб1 : 2
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 0Петрокуб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Панатинаикос31
32 Истанбул Башакшехир31
33 Млада-Болеслав30
34 Динамо Мн30
35 Ларн30
36 Петрокуб30

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