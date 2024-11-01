03:11 ()
Свернуть список

Портсмут - Миллуолл 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
27 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Портсмут
Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Миллуолл, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПортсмут0 : 1Миллуолл
10.08.2021Англия - Кубок лиги1-й раундМиллуолл2 : 1Портсмут
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турПортсмут3 : 1
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Портсмут
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 1Портсмут
25.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПортсмут1 : 2
22.10.2024Англия — Чемпионшип11-й тур2 : 0Портсмут
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турМиллуолл1 : 1
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур1 : 1Миллуолл
06.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турМиллуолл1 : 0
03.11.2024Англия — Чемпионшип13-й турМиллуолл1 : 0
26.10.2024Англия — Чемпионшип12-й тур0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close