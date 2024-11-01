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Лидс Юнайтед - Лутон Таун 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
27 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Лидс Юнайтед
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
30.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Лутон Таун
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лутон Таун1 : 2Лидс Юнайтед
23.08.2016 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лутон Таун0 : 1Лидс Юнайтед
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Лутон Таун1 : 0
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 5 : 1Лутон Таун
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Лутон Таун1 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лутон Таун1 : 1
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 2Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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