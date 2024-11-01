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Торпедо Кт - Гагра 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
Торпедо Кт
Гагра

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Гагра, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
22.09.2024Грузия — Высшая лига25-й турГагра0 : 3Торпедо Кт
24.05.2024Грузия — Высшая лига16-й турТорпедо Кт2 : 1Гагра
07.04.2024Грузия — Высшая лига7-й турГагра0 : 1Торпедо Кт
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турГагра1 : 2Торпедо Кт
20.08.2023Грузия - Высшая лига22-й турТорпедо Кт4 : 1Гагра
10.05.2023Грузия - Высшая лига13-й турГагра0 : 0Торпедо Кт
12.03.2023Грузия - Высшая лига4-й турТорпедо Кт3 : 1Гагра
11.11.2022Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт0 : 1Гагра
06.09.2022Грузия - Высшая лига25-й турГагра0 : 2Торпедо Кт
26.05.2022Грузия - Высшая лига16-й турТорпедо Кт1 : 0Гагра
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й тур3 : 1Торпедо Кт
08.11.2024Грузия — Высшая лига32-й турТорпедо Кт1 : 0
02.11.2024Грузия — Высшая лига31-й тур1 : 1Торпедо Кт
28.10.2024Грузия — Высшая лига30-й турТорпедо Кт2 : 0
20.10.2024Грузия — Высшая лига29-й тур3 : 0Торпедо Кт
22.11.2024Грузия — Высшая лига33-й турГагра2 : 0
10.11.2024Грузия — Высшая лига32-й тур4 : 2Гагра
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й турГагра2 : 1
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й турГагра3 : 1
18.10.2024Грузия — Высшая лига29-й тур3 : 2Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3370
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3364
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3362
4 Динамо Бт3349
5 Самгурали3339
6 Динамо Тб3339
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133334
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3327

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