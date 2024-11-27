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Хайденхайм - Челси 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Хайденхайм
Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Челси, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур5 : 2Хайденхайм
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й турХайденхайм1 : 3
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 2Хайденхайм
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур1 : 0Хайденхайм
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Хайденхайм
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 2Челси
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЧелси8 : 0
03.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 1Челси
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 0Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Истанбул Башакшехир42
32 Панатинаикос31
33 Петрокуб41
34 Млада-Болеслав30
35 Динамо Мн30
36 Ларн30

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