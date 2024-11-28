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ТНС - Юргорден 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Монтгомери Вотерс Мидоу (Шрусбери, Англия), вместимость: 9875
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
ТНС
Юргорден

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТНС - Юргорден, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Монтгомери Вотерс Мидоу (Шрусбери, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Главные тренеры
АнглияКрэйг Харрисон
ШвецияКим Бергстранд
История личных встреч
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур2 : 1ТНС
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турТНС2 : 0
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур2 : 0ТНС
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчТНС0 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 3ТНС
10.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202430-й турЮргорден3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЮргорден2 : 1
03.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202429-й тур1 : 0Юргорден
28.10.2024Швеция — Аллсвенскан — 202428-й турЮргорден2 : 1
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЮргорден1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Истанбул Башакшехир42
32 Панатинаикос31
33 Петрокуб41
34 Млада-Болеслав30
35 Динамо Мн30
36 Ларн30

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