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Астана - Витория Гимарайнш 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
28 Ноября 2024 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Астана
Витория Гимарайнш

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Главные тренеры
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
10.11.2024Казахстан — Премьер-лига26-й турАстана5 : 0
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 0Астана
03.11.2024Казахстан — Премьер-лига25-й тур1 : 0Астана
30.10.2024Казахстан — Премьер-лига17-й турАстана3 : 2
27.10.2024Казахстан — Премьер-лига24-й турАстана2 : 0
23.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаВитория Гимарайнш2 : 0
10.11.2024Португалия — Примейра11-й тур1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турВитория Гимарайнш2 : 1
03.11.2024Португалия — Примейра10-й турВитория Гимарайнш1 : 0
27.10.2024Португалия — Примейра9-й тур2 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси39
2
1/8 финала
Легия39
3
1/8 финала
Ягеллония39
4
1/8 финала
Рапид В39
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш39
6
1/8 финала
Хайденхайм39
7
1/8 финала
Шэмрок Роверс37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Пафос36
10
Плей-офф
Олимпия Л36
11
Плей-офф
Лугано36
12
Плей-офф
Хартс36
13
Плей-офф
Гент36
14
Плей-офф
Викингур Р36
15
Плей-офф
Серкль Брюгге34
16
Плей-офф
Юргорден34
17
Плей-офф
АПОЭЛ34
18
Плей-офф
Бетис34
19
Плей-офф
Борац Б-Л34
20
Плей-офф
Целе33
21
Плей-офф
Омония33
22
Плей-офф
Мольде33
23
Плей-офф
ТСЦ33
24
Плей-офф
ТНС33
25 Астана33
26 ХИК33
27 Санкт-Галлен33
28 Ноа33
29 Копенгаген32
30 ЛАСК32
31 Истанбул Башакшехир42
32 Панатинаикос31
33 Петрокуб41
34 Млада-Болеслав30
35 Динамо Мн30
36 Ларн30

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