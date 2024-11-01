03:57 ()
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
29 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Саутгемптон
Саутгемптон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Дания пз Мэттью О'Райли
26 Швеция пз Ясин Аяри
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Англия вр Алекс Маккарти
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
5 Англия зщ Джек Стивенс
4 Англия пз Флинн Даунс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
26 Франция пз Лесли Угочукву
24 Шотландия нп Райан Фрейзер
33 Англия нп Тайлер Диблинг
9 Англия нп Адам Армстронг
19 Англия нп Кэмерон Арчер
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Саутгемптон
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Саутгемптон
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
17.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Саутгемптон2 : 3
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Саутгемптон
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Саутгемптон1 : 0
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Саутгемптон3 : 2
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close