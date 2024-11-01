Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
29 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|26
|пз
|Ясин Аяри
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|нп
|Райан Фрейзер
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|9
|нп
|Адам Армстронг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Расселл Мартин
История личных встреч
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|07.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|17.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4