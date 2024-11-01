Мальорка - Валенсия 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
29 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Валенсия, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Доминик Грейф
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Рубен Бараха
История личных встреч
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|17.02.2013
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2012
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|22
|7
|Жирона
|14
|21
|8
|Мальорка
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|14
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|14
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9