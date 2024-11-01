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Мальорка - Валенсия 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
29 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Мальорка
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Валенсия, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Валенсия
Валенсия
1 Словакия вр Доминик Грейф
2 Испания зщ Матеу Морей
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
8 Испания пз Ману Морланес
12 Португалия пз Саму Кошта
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
16 Испания пз Диего Лопес
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
22 Испания нп Луис Риоха
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0Мальорка
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Мальорка1 : 1Валенсия
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Мальорка1 : 0Валенсия
22.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Валенсия1 : 2Мальорка
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Мальорка0 : 1Валенсия
23.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Валенсия2 : 2Мальорка
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Мальорка4 : 1Валенсия
01.09.2019 Испания - Примера 3-й тур Валенсия2 : 0Мальорка
17.02.2013 Испания - Примера 24-й тур Валенсия2 : 0Мальорка
23.09.2012 Испания - Примера 5-й тур Мальорка2 : 0Валенсия
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 3Мальорка
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Мальорка0 : 1
01.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Мальорка
28.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Мальорка1 : 0
26.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Валенсия
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Валенсия4 : 2
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 1Валенсия
21.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Валенсия2 : 3
04.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Атлетик Б1423
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1422
7 Жирона1421
8 Мальорка1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1418
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1414
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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