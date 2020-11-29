Кальяри - Верона 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
29 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|24
|зщ
|Хосе Паломино
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|18
|пз
|Абду Арруи
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|3 : 2
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|13
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Лечче
|13
|12
|14
|Парма
|13
|12
|15
|Верона
|13
|12
|16
|Кальяри
|13
|11
|17
|Дженоа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Комо
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8