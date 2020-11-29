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Кальяри - Верона 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
29 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Кальяри
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Верона, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Верона
Верона
71 Албания вр Ален Шерри
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
24 Аргентина зщ Хосе Паломино
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
25 Германия пз Суат Сердар
6 Франция пз Реда Белахьяне
18 Нидерланды пз Абду Арруи
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри1 : 1Верона
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Верона2 : 0Кальяри
30.04.2022 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 2Верона
30.11.2021 Италия - Серия А 15-й тур Верона0 : 0Кальяри
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Кальяри0 : 2Верона
06.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Верона1 : 1Кальяри
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
20.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 1Кальяри
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 1Верона
08.04.2018 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 0Кальяри
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 2Кальяри
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Кальяри3 : 3
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 1Кальяри
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Кальяри0 : 2
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 0Кальяри
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Верона0 : 5
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Верона
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Верона3 : 2
29.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 6 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1219
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1316
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Лечче1312
14 Парма1312
15 Верона1312
16 Кальяри1311
17 Дженоа1311
18
Зона вылета
Комо1310
19
Зона вылета
Монца139
20
Зона вылета
Венеция138

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