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Балтика - Алания 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
29 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
БалтикаАлания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Алания, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Алания0 : 2Балтика
26.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Алания3 : 1Балтика
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Балтика2 : 1Алания
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Алания0 : 3Балтика
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Балтика1 : 1Алания
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Балтика2 : 0Алания
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Алания5 : 0Балтика
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Балтика2 : 1
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Балтика
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 2Балтика
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 0Балтика
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Балтика2 : 0
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Алания0 : 1
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Алания1 : 3
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Алания0 : 0
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 0Алания
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Алания2 : 3
Текстовая трансляция
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В Мелбет Первой лиге состоялся 20-й тур. Командам осталось провести всего по одной встрече перед зимним перерывом. Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.Вратарь «Сокола» выдал сразу два хайлайта! А сочинцы забивали на любой вкусВидео Карнавал от «Сочи» и мегаспасения. Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Первой лиги: «Балтика» — «Алания». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2042
2
Повышение
Торпедо М2040
3
Стыковая зона
Урал2036
4
Стыковая зона
Сочи2034
5 Черноморец2033
6 Арсенал Т2030
7 Ротор2029
8 Чайка2027
9 СКА-Хабаровск2026
10 Енисей2024
11 Родина2024
12 Нефтехимик2023
13 КАМАЗ2022
14 Шинник2020
15 Уфа2020
16
Зона вылета
Сокол2019
17
Зона вылета
Алания2018
18
Зона вылета
Тюмень2012

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