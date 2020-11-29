Балтика - Алания 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
29 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Алания, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|26.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 3
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В Мелбет Первой лиге состоялся 20-й тур. Командам осталось провести всего по одной встрече перед зимним перерывом. Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.Вратарь «Сокола» выдал сразу два хайлайта! А сочинцы забивали на любой вкусВидео Карнавал от «Сочи» и мегаспасения. Лучшие голы и сейвы тура Первой лиги. Видео 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Первой лиги: «Балтика» — «Алания». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|20
|42
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|40
| 3
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|20
|34
|5
|Черноморец
|20
|33
|6
|Арсенал Т
|20
|30
|7
|Ротор
|20
|29
|8
|Чайка
|20
|27
|9
|СКА-Хабаровск
|20
|26
|10
|Енисей
|20
|24
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|20
|23
|13
|КАМАЗ
|20
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|20
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|20
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12