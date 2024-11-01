Шальке-04 - Кайзерслаутерн 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
29 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|26.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|18.03.2012
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|15.10.2011
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|27.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|24
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|13
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|13
|22
|4
|Ганновер-96
|13
|22
|5
|Кёльн
|13
|21
|6
|Магдебург
|13
|21
|7
|Фортуна
|13
|21
|8
|Гамбург
|13
|20
|9
|Кайзерслаутерн
|13
|20
|10
|Дармштадт 98
|13
|19
|11
|Нюрнберг
|13
|18
|12
|Герта
|13
|18
|13
|Шальке-04
|13
|13
|14
|Гройтер Фюрт
|13
|13
|15
|Айнтрахт Б
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Ян
|13
|7