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Шальке-04 - Кайзерслаутерн 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
29 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Шальке-04
Кайзерслаутерн

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Кайзерслаутерн, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
26.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Кайзерслаутерн4 : 1Шальке-04
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Шальке-043 : 0Кайзерслаутерн
18.03.2012 Германия - Бундеслига 26-й тур Кайзерслаутерн1 : 4Шальке-04
15.10.2011 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2Кайзерслаутерн
23.04.2011 Германия - Бундеслига 31-й тур Шальке-040 : 1Кайзерслаутерн
27.11.2010 Германия - Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн5 : 0Шальке-04
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 2Шальке-04
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 0 : 0Шальке-04
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Шальке-04
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 4
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Кайзерслаутерн
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 4Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Карлсруэ1323
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1322
4 Ганновер-961322
5 Кёльн1321
6 Магдебург1321
7 Фортуна1321
8 Гамбург1320
9 Кайзерслаутерн1320
10 Дармштадт 981319
11 Нюрнберг1318
12 Герта1318
13 Шальке-041313
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1312
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян137

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