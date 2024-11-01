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Магдебург - Герта 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
29 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Магдебург
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Герта, которое состоится 29 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
16.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Герта3 : 2Магдебург
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург6 : 4Герта
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Магдебург
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Магдебург
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург0 : 3
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Магдебург
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Герта
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Герта0 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Герта2 : 1
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 3Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071324
2
Повышение
Карлсруэ1323
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1322
4 Ганновер-961322
5 Кёльн1321
6 Магдебург1321
7 Фортуна1321
8 Гамбург1320
9 Кайзерслаутерн1320
10 Дармштадт 981319
11 Нюрнберг1318
12 Герта1318
13 Шальке-041313
14 Гройтер Фюрт1313
15 Айнтрахт Б1312
16
Стыковая зона
Ульм 18461311
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1311
18
Зона вылета
Ян137

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