02:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 30 ноября
Свернуть список

Ростов - Пари Нижний Новгород 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
30 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ростов
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Ростов
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов0 : 1Пари Нижний Новгород
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ростов
16.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Пари Нижний Новгород0 : 1Ростов
12.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Ростов2 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4Ростов
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Ростов1 : 2Пари Нижний Новгород
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ростов2 : 1
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ростов
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ростов3 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 1Ростов
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород2 : 2
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 6 : 0Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1639
2 Краснодар1638
3 Локомотив М1634
4 Спартак М1631
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1627
7 Рубин1622
8 Ростов1620
9 Пари Нижний Новгород1616
10 Акрон1616
11 Динамо Мх1616
12 Крылья Советов1615
13
Стыковая зона
Химки1613
14
Стыковая зона
Факел1613
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург168

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close