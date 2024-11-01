Ростов - Пари Нижний Новгород 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
30 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|12.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 4
|02.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 2
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 2
|03.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|16
|39
|2
|Краснодар
|16
|38
|3
|Локомотив М
|16
|34
|4
|Спартак М
|16
|31
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|16
|27
|7
|Рубин
|16
|22
|8
|Ростов
|16
|20
|9
|Пари Нижний Новгород
|16
|16
|10
|Акрон
|16
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|16
|12
|Крылья Советов
|16
|15
| 13
Стыковая зона
|Химки
|16
|13
| 14
Стыковая зона
|Факел
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|16
|8