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Вест Хэм - Арсенал 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
4 Испания пз Карлос Солер
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
9 Ямайка нп Майкл Антонио
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
15 Польша зщ Якуб Кивёр
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Микель Артета
История личных встреч
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 6Арсенал
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Арсенал0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед3 : 1Арсенал
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Арсенал
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Арсенал
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Вест Хэм Юнайтед
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 3Арсенал
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал2 : 1Вест Хэм Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Вест Хэм Юнайтед
25.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 4 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 5Арсенал
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Арсенал3 : 0
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Арсенал
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 0Арсенал
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Арсенал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1231
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1223
3
Лига чемпионов
Челси1222
4
Лига чемпионов
Арсенал1222
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1222
6 Тоттенхэм Хотспур1219
7 Ноттингем Форест1219
8 Астон Вилла1219
9 Фулхэм1218
10 Ньюкасл Юнайтед1218
11 Брентфорд1217
12 Манчестер Юнайтед1216
13 Борнмут1215
14 Вест Хэм Юнайтед1215
15 Эвертон1211
16 Лестер Сити1210
17 Вулверхэмптон129
18
Зона вылета
Ипсвич Таун129
19
Зона вылета
Кристал Пэлас128
20
Зона вылета
Саутгемптон124

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