Вест Хэм - Арсенал 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
30 Ноября 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Арсенал, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|4
|пз
|Карлос Солер
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Микель Артета
История личных встреч
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|28.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|22
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|19
|8
|Астон Вилла
|12
|19
|9
|Фулхэм
|12
|18
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|18
|11
|Брентфорд
|12
|17
|12
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|13
|Борнмут
|12
|15
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|11
|16
|Лестер Сити
|12
|10
|17
|Вулверхэмптон
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|12
|9
| 19
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|12
|8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|12
|4