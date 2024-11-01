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Оксфорд Юнайтед - Миллуолл 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
30 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Оксфорд Юнайтед
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 2 4 : 2Миллуолл
22.04.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Миллуолл0 : 3Оксфорд Юнайтед
29.10.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Миллуолл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Оксфорд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Миллуолл1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Миллуолл
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Миллуолл1 : 0
03.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Миллуолл1 : 0
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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