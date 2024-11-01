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Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
30 Ноября 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
14.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Уотфорд
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Уотфорд
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Уотфорд2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
01.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Уотфорд1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Уотфорд
15.02.2019 Кубок Англии 1/8 финала Куинз Парк Рейнджерс0 : 1Уотфорд
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Уотфорд1 : 0
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Уотфорд
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Уотфорд1 : 0
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Уотфорд
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 6Уотфорд
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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