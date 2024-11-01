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Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Престон Норт Энд
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Престон Норт Энд
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд0 : 4Вест Бромвич Альбион
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
05.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Престон Норт Энд
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Престон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
02.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Престон Норт Энд0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Престон Норт Энд
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Престон Норт Энд2 : 3Вест Бромвич Альбион
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Престон Норт Энд1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Престон Норт Энд1 : 3
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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