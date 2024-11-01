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Ковентри Сити - Кардифф Сити 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Ковентри Сити
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Кардифф Сити, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ковентри Сити1 : 2Кардифф Сити
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Кардифф Сити3 : 2Ковентри Сити
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Ковентри Сити0 : 0Кардифф Сити
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Кардифф Сити0 : 1Ковентри Сити
15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити2 : 0Ковентри Сити
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ковентри Сити1 : 0Кардифф Сити
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити3 : 1Ковентри Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ковентри Сити1 : 0Кардифф Сити
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 2 : 0Ковентри Сити
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Ковентри Сити2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 2 : 2Ковентри Сити
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Ковентри Сити1 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 0 : 3Ковентри Сити
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Кардифф Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Кардифф Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Кардифф Сити1 : 3
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Кардифф Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Кардифф Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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