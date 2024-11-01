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Норвич Сити - Лутон Таун 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
30 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Норвич Сити
Лутон Таун

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лутон Таун, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Лутон Таун2 : 1Норвич Сити
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Норвич Сити0 : 1Лутон Таун
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Норвич Сити3 : 0Лутон Таун
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лутон Таун3 : 1Норвич Сити
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лутон Таун3 : 1Норвич Сити
26.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Норвич Сити0 : 1Лутон Таун
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Норвич Сити6 : 1
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Норвич Сити
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Норвич Сити0 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 2 : 0Норвич Сити
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур 2 : 1Норвич Сити
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Лутон Таун
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Лутон Таун1 : 0
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 5 : 1Лутон Таун
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Лутон Таун1 : 0
01.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лутон Таун1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1735
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1735
3
Плей-офф
Бёрнли1733
4
Плей-офф
Сандерленд1733
5
Плей-офф
Уотфорд1729
6
Плей-офф
Мидлсбро1727
7 Вест Бромвич Альбион1727
8 Блэкберн Роверс1625
9 Миллуолл1624
10 Норвич Сити1722
11 Суонси Сити1722
12 Бристоль Сити1722
13 Шеффилд Уэнсдей1722
14 Сток Сити1721
15 Дерби Каунти1720
16 Лутон Таун1718
17 Ковентри Сити1717
18 Оксфорд Юнайтед1717
19 Престон Норт Энд1717
20 Плимут Аргайл1717
21 Кардифф Сити1716
22
Зона вылета
Халл Сити1715
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1714
24
Зона вылета
Портсмут1512

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