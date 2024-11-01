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Барселона - Лас-Пальмас 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
30 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Барселона
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
20ИспанияпзДани Ольмо
6Испанияпз Гави
9ПольшанпРоберт Левандовски
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
23ИспаниязщАлекс Муньос
18ИспанияпзРосада Вити
8ИспанияпзХосе Кампанья
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
14ИспаниянпМану Фустер
19ИспаниянпСандро Рамирес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
30.03.2024Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Лас-Пальмас
04.01.2024Испания - Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
01.03.2018Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1Барселона
01.10.2017Испания - Примера7-й турБарселона3 : 0Лас-Пальмас
14.05.2017Испания - Примера37-й турЛас-Пальмас1 : 4Барселона
14.01.2017Испания - Примера18-й турБарселона5 : 0Лас-Пальмас
20.02.2016Испания - Примера25-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
26.09.2015Испания - Примера6-й турБарселона2 : 1Лас-Пальмас
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБарселона3 : 0
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Барселона
10.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Барселона
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 5Барселона
03.11.2024Испания — Примера12-й турБарселона3 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й турЛас-Пальмас2 : 3
08.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 3Лас-Пальмас
03.11.2024Испания — Примера12-й тур2 : 0Лас-Пальмас
31.10.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 7Лас-Пальмас
26.10.2024Испания — Примера11-й турЛас-Пальмас1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Барселона» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Атлетик Б1423
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1422
7 Жирона1421
8 Мальорка1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1418
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1414
15 Хетафе1413
16 Алавес1413
17 Лас-Пальмас1412
18
Зона вылета
Валенсия1210
19
Зона вылета
Эспаньол1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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