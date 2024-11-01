Барселона - Лас-Пальмас 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
30 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|20
|пз
|Дани Ольмо
|6
|пз
|Гави
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|18
|пз
|Росада Вити
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|14
|нп
|Ману Фустер
|19
|нп
|Сандро Рамирес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|01.03.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|5 : 0
|20.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 7
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Барселона» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|14
|22
|7
|Жирона
|14
|21
|8
|Мальорка
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|14
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|14
|14
|15
|Хетафе
|14
|13
|16
|Алавес
|14
|13
|17
|Лас-Пальмас
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9