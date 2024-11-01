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Брест - Страсбург 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
30 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Брест
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Страсбург, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Страсбург
Страсбург
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
22 Мали зщ Массадио Айдара
45 Франция пз Махди Камара
6 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
8 Франция пз Юго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
4 Гвинея зщ Сайду Соу
23 Франция зщ Мамаду Сарр
26 Франция пз Дилан Баква
8 Бразилия пз Андрей Сантос
18 Франция пз Джуниор Мванга
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
14 Франция нп Секу Мара
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург0 : 3Брест
07.12.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Брест1 : 1Страсбург
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Страсбург0 : 1Брест
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 1Страсбург
07.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Брест0 : 1Страсбург
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Страсбург3 : 1Брест
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург2 : 2Брест
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Брест0 : 3Страсбург
03.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Брест5 : 0Страсбург
11.03.2017 Франция - Лига 2 29-й тур Страсбург4 : 1Брест
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 0Брест
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 2Брест
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 3 : 1Брест
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Брест
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Брест0 : 1
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 2 : 1Страсбург
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Страсбург1 : 3
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 0Страсбург
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Страсбург3 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 4 : 2Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1219
7 Осер1219
8 Реймс1218
9 Ланс1217
10 Тулуза1215
11 Страсбург1213
12 Брест1213
13 Сент-Этьен1213
14 Гавр1212
15 Ренн1211
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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