Брест - Страсбург 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
30 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Страсбург, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Страсбург
Страсбург
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|18
|пз
|Джуниор Мванга
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|5 : 0
|11.03.2017
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|4 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|12
|19
|7
|Осер
|12
|19
|8
|Реймс
|12
|18
|9
|Ланс
|12
|17
|10
|Тулуза
|12
|15
|11
|Страсбург
|12
|13
|12
|Брест
|12
|13
|13
|Сент-Этьен
|12
|13
|14
|Гавр
|12
|12
|15
|Ренн
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7